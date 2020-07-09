На Лесном Mitsubishi убрал с дороги Nissan, попутно разгрузив. ДТП попало на видео
Перекресток на севере Петербурга утром 9 июля не поделили кроссовер и легковой автомобиль. Улететь на тротуар помешал забор.
Как сообщает читатель «Фонтанки», ДТП произошло около 9:20 на пересечении Лесного проспекта и улицы Комиссара Смирнова. Кроссовер Mitsubishi въехал в бок автомобилю Nissan Almera и, поддев его на капот, впечатал в ограждение проезжей части.
Момент столкновения попал на камеру. На записи видно, что «Ниссан» поворачивал налево, когда ему в правый бок прилетел «Митсубиши» и снес его к тротуару. Ударившись о поребрик, легковая заскочила кроссоверу на капот, ограждение, хоть и замялось, но не пустило машину на тротуар. Удар был такой, что у «Ниссана» открылся багажник и содержимое вылетело наружу.