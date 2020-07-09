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09.07.2020 11:18
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На Лесном Mitsubishi убрал с дороги Nissan, попутно разгрузив. ДТП попало на видео

Перекресток на севере Петербурга утром 9 июля не поделили кроссовер и легковой автомобиль. Улететь на тротуар помешал забор.

Как сообщает читатель «Фонтанки», ДТП произошло около 9:20 на пересечении Лесного проспекта и улицы Комиссара Смирнова. Кроссовер Mitsubishi въехал в бок автомобилю Nissan Almera и, поддев его на капот, впечатал в ограждение проезжей части.

Фото: читатель «Фонтанки» Юрий
Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

Момент столкновения попал на камеру. На записи видно, что «Ниссан» поворачивал налево, когда ему в правый бок прилетел «Митсубиши» и снес его к тротуару. Ударившись о поребрик, легковая заскочила кроссоверу на капот, ограждение, хоть и замялось, но не пустило машину на тротуар. Удар был такой, что у «Ниссана» открылся багажник и содержимое вылетело наружу.

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Комментарии (6)

veteran78
Да хрен с ним что запрещён (если очень хочется то добро пожаловать в ад.) при левом повороте красться надо и башкой крутить на 360 .
Сергей Федоров
Лошара на Ниссан поворачивал с Лесного на Смирнова. А там левый поворот запрещён!
mangup
левый поворот запрещён на этом перекрестке.
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