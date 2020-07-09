«Пятьдесят отжиманий? Легко!» Медведев рассказал о своей спортивной подготовке
Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев рассказал журналистам о своей физической подготовке. В интервью, опубликованном ИД «Комсомольская правда» 9 июля, он заявил, что с легкостью может сделать 50 отжиманий.
Интерес к спортивной подготовке экс-президента появился у пользователей издания. На вопрос: «Сколько отжиманий вы делаете от пола?» — Медведев, не затрудняясь, ответил:
«Я каждый день спортом занимаюсь. Отжимания — не самый трудный вид физических упражнений. Ну, 50 легко отожмусь. Но отжимания надо делать в комплексе с другими упражнениями».
Ранее экс-президент уже заявлял, что занимается спортом каждое утро. По его словам, без длительной зарядки нельзя подготовиться к работе в режиме «нон-стоп». Уделять внимание интенсивным тренировкам он советовал россиянам и другим членам правительства.
Кроме того, он также рассказывал, что в летний сезон любит плавать и кататься на велосипеде, а зимой — заниматься лыжным спортом в Сочи.