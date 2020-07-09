«Пятьдесят отжиманий? Легко!» Медведев рассказал о своей спортивной подготовке

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев рассказал журналистам о своей физической подготовке. В интервью, опубликованном ИД «Комсомольская правда» 9 июля, он заявил, что с легкостью может сделать 50 отжиманий.

Интерес к спортивной подготовке экс-президента появился у пользователей издания. На вопрос: «Сколько отжиманий вы делаете от пола?» — Медведев, не затрудняясь, ответил:



«Я каждый день спортом занимаюсь. Отжимания — не самый трудный вид физических упражнений. Ну, 50 легко отожмусь. Но отжимания надо делать в комплексе с другими упражнениями».

