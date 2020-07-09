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09.07.2020 11:05
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«Пятьдесят отжиманий? Легко!» Медведев рассказал о своей спортивной подготовке

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев рассказал журналистам о своей физической подготовке. В интервью, опубликованном ИД «Комсомольская правда» 9 июля, он заявил, что с легкостью может сделать 50 отжиманий.

Интерес к спортивной подготовке экс-президента появился у пользователей издания. На вопрос: «Сколько отжиманий вы делаете от пола?» — Медведев, не затрудняясь, ответил:

«Я каждый день спортом занимаюсь. Отжимания — не самый трудный вид физических упражнений. Ну, 50 легко отожмусь. Но отжимания надо делать в комплексе с другими упражнениями».

Ранее экс-президент уже заявлял, что занимается спортом каждое утро. По его словам, без длительной зарядки нельзя подготовиться к работе в режиме «нон-стоп». Уделять внимание интенсивным тренировкам он советовал россиянам и другим членам правительства.

Кроме того, он также рассказывал, что в летний сезон любит плавать и кататься на велосипеде, а зимой — заниматься лыжным спортом в Сочи.

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Комментарии (15)

kuk-vasyusha
Врет не бось, даже в этом))
f0ntan
Где приложенное видео с этими 50-ю отжиманиями? На словах все могут говорить, что они легко делают 50 отжиманий. Пусть на деле покажет, как он отжимается и сколько раз
AGP
Фъ что-то разошлась, третья "новость" от недимона. С чего бы, вот в чём вопрос?
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