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09.07.2020 10:56
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Печать

Верховный суд прекратил производство по иску Игнатьева к президенту после смерти экс-губернатора

Верховный суд России прекратил производство по иску бывшего главы Чувашии Михаила Игнатьева к президенту Владимиру Путину. Об этом 9 июля сообщает РБК.

По данным издания, производство по иску бывшего главы Чувашии Михаила Игнатьева о восстановлении в должности прекращено в связи с его смертью.

О том, что Игнатьев подал иск, стало известно 26 мая. А 18 июня стало известно, что Игнатьев скончался в одной из клиник Петербурга, куда попал из-за выявленного коронавируса.

Игнатьев был главой Чувашию с 2010 года, пока в январе 2020 президент Путин отправил его в отставку с формулировкой «в связи с утратой доверия». По версии экспертов, причиной увольнения стала череда скандалов: 18 января, выступая по случаю Дня печати, Игнатьев заявил, что некоторые журналисты и блогеры приезжают в Чувашию, чтобы зарабатывать «на разных схемах», «поэтому нужно четко обозначить: надо их мочить, как в народе говорят». А

23 января, вручая пожарным ключи от новых машин, Игнатьев заставил офицера МЧС подпрыгнуть за ними, высоко подняв руку. В «Единой России» заявили, что глава республики «унизил честь и достоинство офицера, оскорбил чувства миллионов человек»; на его поступок реагировал и глава МЧС Евгений Зиничев.

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Комментарии (4)

kuk-vasyusha
да уж, странно что из окна не выпал)))
Vladi777
Жестко действуют ребята! Сердце у него не выдержало))) Скоро он нас всех в расход пустит!
Савва Морозов
крепкий мужчина средних лет, с медпомощью не чета простолюдину, умирает от не самого летального - зашибись. я ещё понимаю, когда глава свр резко умирает от рака, после истории с петровым и бошировым, но тут...
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