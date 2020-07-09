Верховный суд прекратил производство по иску Игнатьева к президенту после смерти экс-губернатора

Верховный суд России прекратил производство по иску бывшего главы Чувашии Михаила Игнатьева к президенту Владимиру Путину. Об этом 9 июля сообщает РБК.

По данным издания, производство по иску бывшего главы Чувашии Михаила Игнатьева о восстановлении в должности прекращено в связи с его смертью.



О том, что Игнатьев подал иск, стало известно 26 мая. А 18 июня стало известно, что Игнатьев скончался в одной из клиник Петербурга, куда попал из-за выявленного коронавируса.

