Верховный суд прекратил производство по иску Игнатьева к президенту после смерти экс-губернатора
Верховный суд России прекратил производство по иску бывшего главы Чувашии Михаила Игнатьева к президенту Владимиру Путину. Об этом 9 июля сообщает РБК.
По данным издания, производство по иску бывшего главы Чувашии Михаила Игнатьева о восстановлении в должности прекращено в связи с его смертью.
О том, что Игнатьев подал иск, стало известно 26 мая. А 18 июня стало известно, что Игнатьев скончался в одной из клиник Петербурга, куда попал из-за выявленного коронавируса.
Игнатьев был главой Чувашию с 2010 года, пока в январе 2020 президент Путин отправил его в отставку с формулировкой «в связи с утратой доверия». По версии экспертов, причиной увольнения стала череда скандалов: 18 января, выступая по случаю Дня печати, Игнатьев заявил, что некоторые журналисты и блогеры приезжают в Чувашию, чтобы зарабатывать «на разных схемах», «поэтому нужно четко обозначить: надо их мочить, как в народе говорят». А
23 января, вручая пожарным ключи от новых машин, Игнатьев заставил офицера МЧС подпрыгнуть за ними, высоко подняв руку. В «Единой России» заявили, что глава республики «унизил честь и достоинство офицера, оскорбил чувства миллионов человек»; на его поступок реагировал и глава МЧС Евгений Зиничев.