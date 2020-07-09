Медведев прививок не боится. Замглавы Совбеза РФ призвал к массовой вакцинации от коронавируса

Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев поддержал проведение массовой вакцинации от коронавируса по всему миру. Об этом бывший президент и премьер-министр рассказал 9 июля в интервью «Комсомольской правде».



«Если появится (а я в этом уверен) эффективная вакцина от коронавируса, я считаю, что этим необходимо воспользоваться всем. Я, естественно, тоже буду готов сделать такую прививку», — заявил Медведев.

