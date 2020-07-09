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09.07.2020 10:51
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Медведев прививок не боится. Замглавы Совбеза РФ призвал к массовой вакцинации от коронавируса

Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев поддержал проведение массовой вакцинации от коронавируса по всему миру. Об этом бывший президент и премьер-министр рассказал 9 июля в интервью «Комсомольской правде».

«Если появится (а я в этом уверен) эффективная вакцина от коронавируса, я считаю, что этим необходимо воспользоваться всем. Я, естественно, тоже буду готов сделать такую прививку», — заявил Медведев.

И добавил, что вакцинация должна быть массовой и проходить во всех странах. Он уточнил, что в случае второй волны коронавируса падение глобальной экономики превысит 5 %.

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Комментарии (5)

asgard
Отдаю ему свою дозу. Пусть проставляется на здоровье.
local_5e4d8cf621bfb
Привычно отливает в гранит.
155296642
Хочешь изменить мир - начни с себя. Можно массово.
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