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09.07.2020 10:48
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Delivery Club заявил, что повторно оплатил работу курьеров, чтобы погасить их долги по заработной плате

Delivery Club расторг договор с логистической компанией, которая задержала выплаты курьерам, что стало причиной забастовки.

Как сообщил 9 июля представитель компании, большая часть курьеров компании-посредника, задержавшей заработную плату за май и первую половину июня, получила выплаты в полном объеме.

«В общей сложности с задержкой заработной платы столкнулись 326 курьеров. Все они работали через одну логистическую компанию — ООО «Амароли». Подрядчик задержал выплаты курьерам, несмотря на то, что Delivery Club рассчитывался с ним своевременно и в полном объеме. Для решения проблемы курьеров Delivery Club повторно перевел подрядчику денежные средства для погашения долгов. В этой ситуации мы также оказались пострадавшей стороной от недобросовестного контрагента, заплатив дважды, но сейчас наша главная задача — помочь курьерам», — сообщает Delivery.

После сложившейся ситуации компания решила полностью поменять систему контроля подрядчиков: внедряются новые продуктовые и операционные инструменты для проверки своевременности выплат, а также дополнительные критерии отбора логистических компаний.

«Обращаем внимание, что сервис ежедневно работает в штатном режиме, количество курьеров на смене соответствует плановому», — сообщает компания.

Ранее курьеры Delivery Club заявили о «рабских условиях труда» и объявили забастовку с 7 июля, а 9 числа обещали прийти к офису владельца сервиса.

В ГСУ СК России по Москве сообщили, что после публикаций в СМИ о невыплатах зарплаты курьерам организована доследственная проверка.

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