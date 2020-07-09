В Москве более 5 тысяч организаций будут тестировать сотрудников на антитела к COVID-19
Уже 600 учреждений заключили договоры на тестирование сотрудников на антитела к новой коронавирусной инфекции в рамках совместного с властями Москвы проекта, который был запущен 11 июня. Об этом 9 июля заявила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
«В Москве продолжает набирать обороты удобный сервис для предприятий — работодатели могут провести тестирование своих сотрудников на антитела. Проект по созданию государственно-частного партнерства, когда город берет на себя расходы по проведению исследования, а работодатель — по забору крови, оказался востребован. Уже более 5 тысяч организаций заинтересовались этой возможностью и вышли с нами на связь, с более чем 600 организациями уже заключен договор, а свыше 150 — уже протестировали сервис», — рассказала Ракова.
Как правило, для проведения тестирования медицинская бригада приезжает на территорию организации, чтобы произвести забор крови на месте.
Напомним, чтобы провести тестирование на антитела, работодателю следует выбрать одну из медорганизаций на карте mosgorzdrav.ru/covid-org-test. По указанному на сайте телефону можно узнать необходимую информацию по заключению договора, а после этого направить соответствующие документы.
Результаты исследования на антитела к коронавирусу будут доступны в электронных медкартах сотрудников в течение 3 дней.