В Москве более 5 тысяч организаций будут тестировать сотрудников на антитела к COVID-19

Уже 600 учреждений заключили договоры на тестирование сотрудников на антитела к новой коронавирусной инфекции в рамках совместного с властями Москвы проекта, который был запущен 11 июня. Об этом 9 июля заявила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.



«В Москве продолжает набирать обороты удобный сервис для предприятий — работодатели могут провести тестирование своих сотрудников на антитела. Проект по созданию государственно-частного партнерства, когда город берет на себя расходы по проведению исследования, а работодатель — по забору крови, оказался востребован. Уже более 5 тысяч организаций заинтересовались этой возможностью и вышли с нами на связь, с более чем 600 организациями уже заключен договор, а свыше 150 — уже протестировали сервис», — рассказала Ракова.

