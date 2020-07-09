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09.07.2020 09:45
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Губернатора Хабаровского края привезли в Москву. Ему дали собрать сумку

СК показал, как доставляют в столицу Сергея Фургала, который вместо работы попал на борт спецсамолета.

На кадрах, опубликованных 9 июля Следственным комитетом РФ, видно, что губернатору дали собрать сумку с вещами. Он также, соблюдая санитарно-эпидемические ограничения, «путешествует» в маске.

Ранее СК сообщил, что утром в четверг глава края был задержан сотрудниками ФСБ по делу об организации убийств предпринимателей региона в 2004–2005 годах. На момент задержания Фургала уже арестованы четверо его предполагаемых пособников, которые дают показания.

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Комментарии (3)

260551481
По теории жанра следующей должна быть мэр Якутска...
yaprotiv
что за честь- спецборт? В плацкарте везите
Devis
Вот только сейчас узнали....
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