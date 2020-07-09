СК показал, как доставляют в столицу Сергея Фургала, который вместо работы попал на борт спецсамолета.

На кадрах, опубликованных 9 июля Следственным комитетом РФ, видно, что губернатору дали собрать сумку с вещами. Он также, соблюдая санитарно-эпидемические ограничения, «путешествует» в маске.



Ранее СК сообщил, что утром в четверг глава края был задержан сотрудниками ФСБ по делу об организации убийств предпринимателей региона в 2004–2005 годах. На момент задержания Фургала уже арестованы четверо его предполагаемых пособников, которые дают показания.

