Главбуху из Колпино показалось, что он террорист. Бомбы по отделам полиции он «раскладывал» по телефону

Полицейские проверяли информацию о возможных взрывах в Колпинском районе Петербурга. «Террористом» оказался их сосед: «минировал» посреди ночи, а рассвет встречал уже с протоколом в руках.



Как стало известно «Фонтанке» 9 июля, тревожный звонок поступил в экстренные службы накануне в половине первого ночи. На другом конце трубки заявили, что во всех отделах полиции готовятся теракты. В результате проверки опасных предметов найдено не было, эвакуация не проводилась.



Спустя полчаса после получения сообщения оперативники уже стояли на пороге дома 38-летнего главного бухгалтера одной из строительных фирм, который проживает на улице Братьев Радченко. Его задержали, составили административный протокол по статье о «мелком хулиганстве» и отпустили под обязательство о явке. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

