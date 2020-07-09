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09.07.2020 09:15
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Главбуху из Колпино показалось, что он террорист. Бомбы по отделам полиции он «раскладывал» по телефону

Полицейские проверяли информацию о возможных взрывах в Колпинском районе Петербурга. «Террористом» оказался их сосед: «минировал» посреди ночи, а рассвет встречал уже с протоколом в руках.

Как стало известно «Фонтанке» 9 июля, тревожный звонок поступил в экстренные службы накануне в половине первого ночи. На другом конце трубки заявили, что во всех отделах полиции готовятся теракты. В результате проверки опасных предметов найдено не было, эвакуация не проводилась.

Спустя полчаса после получения сообщения оперативники уже стояли на пороге дома 38-летнего главного бухгалтера одной из строительных фирм, который проживает на улице Братьев Радченко. Его задержали, составили административный протокол по статье о «мелком хулиганстве» и отпустили под обязательство о явке. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Судя по странице лжетеррориста в социальной сети «ВКонтакте», помимо хулиганских выходок он предпочитает проводить время за игрой в твистер, а также за прослушиванием песен Валерия Леонтьева.

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Комментарии (1)

кто-то страшный
Ну если Леонтьева слушает, то это еще он по мягкому варианту прошел. От такого чего хочешь ждать можно.
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