Коронавирус во всем мире преодолел планку в 12 миллионов заболевших. В США заразились больше 3 миллионов человек

Число заразившихся коронавирусом в мире к утру 9 июля превысило 12 миллионов человек в 188 странах. Об этом свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса, опубликованные на сайте.



По информации проекта, в мире заражены 12 012 720 человек. Прирост числа заразившихся за сутки составил более 200 тысяч.



На первом месте по числу зараженных идут США, где насчитывается более 3 миллионов человек с коронавирусом. На втором месте Бразилия с 1,7 миллиона зараженных. На третьем месте Индия (742 тысячи). Россия (699,7 тысячи) на четвертом месте.

