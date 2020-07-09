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09.07.2020 09:07
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Коронавирус во всем мире преодолел планку в 12 миллионов заболевших. В США заразились больше 3 миллионов человек

Число заразившихся коронавирусом в мире к утру 9 июля превысило 12 миллионов человек в 188 странах. Об этом свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса, опубликованные на сайте.

По информации проекта, в мире заражены 12 012 720 человек. Прирост числа заразившихся за сутки составил более 200 тысяч.

На первом месте по числу зараженных идут США, где насчитывается более 3 миллионов человек с коронавирусом. На втором месте Бразилия с 1,7 миллиона зараженных. На третьем месте Индия (742 тысячи). Россия (699,7 тысячи) на четвертом месте.

За весь период пандемии скончались 548 914 инфицированных, более 6,5 миллиона человек выздоровели.

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