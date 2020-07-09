Под Петербургом задержали иностранца с двумя килограммами наркотиков. Он планировал ими делиться

Полицейские задержали одного из участников преступной группы, незаконная деятельность которой связана с хранением и распространением запрещенных веществ. Оперативникам удалось отыскать его в Петродворцовом районе Петербурга.



Как стало известно «Фонтанке» 9 июля, у задержанного обнаружено два килограмма наркотического средства растительного происхождения, которое, предварительно, предназначалось для последующей продажи. Проверка показала, что ему 26 лет. Он нигде не работает, а в город прибыл из Туркменистана.

