Под Петербургом задержали иностранца с двумя килограммами наркотиков. Он планировал ими делиться
Полицейские задержали одного из участников преступной группы, незаконная деятельность которой связана с хранением и распространением запрещенных веществ. Оперативникам удалось отыскать его в Петродворцовом районе Петербурга.
Как стало известно «Фонтанке» 9 июля, у задержанного обнаружено два килограмма наркотического средства растительного происхождения, которое, предварительно, предназначалось для последующей продажи. Проверка показала, что ему 26 лет. Он нигде не работает, а в город прибыл из Туркменистана.
В отношении приезжего возбуждено уголовное дело по статье «покушение на незаконный сбыт наркотических средств».