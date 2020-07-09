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09.07.2020 08:41
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Директора Приморского океанариума задержали по подозрению в получении крупной взятки

Директора Приморского океанариума во Владивостоке Сергея Логинова задержали после антикоррупционной проверки. Об этом 9 июля заявили в пресс-службе океанариума.

Сотрудники океанариума обнаружили признаки коррупции и обратились в правоохранительные органы с просьбой провести проверку. «Результатом проведенной проверки стало задержание Логинова», — сообщил представитель пресс-службы ТАСС.

По данным управления СК по Приморскому краю, Логинов подозревается в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК) и был задержан при получении 2 млн рублей.Первый транш, по данным следствия, ему передал через посредника подрядчик, обслуживающий океанариум, 30 марта в обмен на подписание актов приемки работ. Позднее, 8 июля, директор получил ту же сумму.

Посредник также был задержан. Против него возбуждено дело по ч. 4 ст. 291.1 УК (посредничество во взяточничестве).

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