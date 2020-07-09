На лютеранском кладбище в Павловской задержали двух приезжих, спиливавших металлические кресты
Полиция Пушкинского района после сообщения очевидцев нашла на территории некрополя в Павловске двух вандалов. Они снимали с надгробий металлические части.
Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 9 июля, сообщение о надругательстве над местами захоронений поступило в полицию около 18 часов 7 июля. Мужчина, представившийся сотрудником филиала института растениеводства, уверял, что с утра вторника двое мужчин осуществляют демонтаж металлических крестов с надгробий. И грузят их в кузов «Газели».
Наряд полиции, который прибыл на вызов, нашел на павловском кладбище двух мужчин, 62-летнего уроженца республики Коми и 55-летнего бездомного.
Их доставили в отдел, где выписали протоколы о «мелком хулиганстве». А накануне следователь Пушкинского ОМВД возбудил уголовное дело по статье 244 (Надругательство над телами умерших и местами их захоронения) УК РФ.
В отношении задержанных избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
Существующий с конца XVIII века некрополь в Санкт-Петербурге – Павловское кладбище. Расположено в г. Павловск Пушкинского района Санкт-Петербурга. Некрополь разделен на мусульманский, финский, еврейский и татарский участки. Отдельный сектор кремации для захоронения
урн. Есть действующий храм. Павловское кладбище благоустроено и оборудовано всей необходимой инфраструктурой для ухода за могилами. Павловское кладбище в Санкт-Петербурге входит в перечень общественных кладбищ традиционного способа погребения.