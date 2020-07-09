На лютеранском кладбище в Павловской задержали двух приезжих, спиливавших металлические кресты

Полиция Пушкинского района после сообщения очевидцев нашла на территории некрополя в Павловске двух вандалов. Они снимали с надгробий металлические части.



Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 9 июля, сообщение о надругательстве над местами захоронений поступило в полицию около 18 часов 7 июля. Мужчина, представившийся сотрудником филиала института растениеводства, уверял, что с утра вторника двое мужчин осуществляют демонтаж металлических крестов с надгробий. И грузят их в кузов «Газели».