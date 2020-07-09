FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+17°C/Завтра: +20
71.24р80.41р
Подбираем вузКонституция-2020Онлайн-гид по новостройкамПомощь для бизнеса и гражданГлавные новости о COVID-19Все о фестивале «Фонтанка-SUP»
09.07.2020 08:34
4
Печать

На лютеранском кладбище в Павловской задержали двух приезжих, спиливавших металлические кресты

Полиция Пушкинского района после сообщения очевидцев нашла на территории некрополя в Павловске двух вандалов. Они снимали с надгробий металлические части.

Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 9 июля, сообщение о надругательстве над местами захоронений поступило в полицию около 18 часов 7 июля. Мужчина, представившийся сотрудником филиала института растениеводства, уверял, что с утра вторника двое мужчин осуществляют демонтаж металлических крестов с надгробий. И грузят их в кузов «Газели».

Наряд полиции, который прибыл на вызов, нашел на павловском кладбище двух мужчин, 62-летнего уроженца республики Коми и 55-летнего бездомного.

Их доставили в отдел, где выписали протоколы о «мелком хулиганстве». А накануне следователь Пушкинского ОМВД возбудил уголовное дело по статье 244 (Надругательство над телами умерших и местами их захоронения) УК РФ.

В отношении задержанных избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Существующий с конца XVIII века некрополь в Санкт-Петербурге – Павловское кладбище. Расположено в г. Павловск Пушкинского района Санкт-Петербурга. Некрополь разделен на мусульманский, финский, еврейский и татарский участки. Отдельный сектор кремации для захоронения урн. Есть действующий храм. Павловское кладбище благоустроено и оборудовано всей необходимой инфраструктурой для ухода за могилами. Павловское кладбище в Санкт-Петербурге входит в перечень общественных кладбищ традиционного способа погребения.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (4)

IO2606
Павловская - это где?
tomalena
ужас! 18 век- какое мелкое хулиганство?! это вандализм и разрушение исторических памятников
smith1
"мелкое хулиганство"- это не "путина прогони" петь
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний