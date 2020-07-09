В Венесуэле военные сбили американский самолет, который использовали для перевозки наркотиков
Венесуэльские военные сбили американский самолет, который использовали для перевозки наркотиков. Воздушное судно нелегально вошло в воздушное пространство страны. Об этом в Twitter 9 июля сообщило Стратегическое оперативное командование вооруженных сил Венесуэлы.
🚨#ATENCIÓN | El #CEOFANB informa que el @CODAI_FANB, detectó en la medianoche del #07Jul el ingreso de una Narcoaeronave con matrícula de #EEUU a nuestro espacio aéreo y una vez aplicado el protocolo de Ley se procedió a su NEUTRALIZACIÓN con aeronaves de la @AviacionVE#FANB pic.twitter.com/nUJ6XoUysM— GNB FANB (@GNBoficial) July 8, 2020
Венесуэльские военные опубликовали снимки, на которых виден бортовой номер самолета— N339AV.
«Самолет был нейтрализован истребителями ВВС Венесуэлы в соответствии с протоколом», - сообщают военные. Информации о судьбе экипажа и наличии на борту груза не приводится.
По данным сервиса Flightradar, это частный самолет марки Hawker 800, который 7 июля выполнял зарегистрированный полет в Мексике. Он летел из Толуки на остров Косумель, расположенный у восточного берега мексиканского полуострова Юкатан.
Закон, разрешающий сбивать самолеты наркоторговцев, нелегально использующих воздушное пространство Венесуэлы, был подписан президентом страны Николасом Мадуро в 2013 году.