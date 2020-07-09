FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+17°C/Завтра: +20
71.24р80.41р
Подбираем вузКонституция-2020Онлайн-гид по новостройкамПомощь для бизнеса и гражданГлавные новости о COVID-19Все о фестивале «Фонтанка-SUP»
09.07.2020 08:09
5
Печать

В Венесуэле военные сбили американский самолет, который использовали для перевозки наркотиков

Венесуэльские военные сбили американский самолет, который использовали для перевозки наркотиков. Воздушное судно нелегально вошло в воздушное пространство страны. Об этом в Twitter 9 июля сообщило Стратегическое оперативное командование вооруженных сил Венесуэлы.

Венесуэльские военные опубликовали снимки, на которых виден бортовой номер самолета— N339AV.

«Самолет был нейтрализован истребителями ВВС Венесуэлы в соответствии с протоколом», - сообщают военные. Информации о судьбе экипажа и наличии на борту груза не приводится.

По данным сервиса Flightradar, это частный самолет марки Hawker 800, который 7 июля выполнял зарегистрированный полет в Мексике. Он летел из Толуки на остров Косумель, расположенный у восточного берега мексиканского полуострова Юкатан.

Закон, разрешающий сбивать самолеты наркоторговцев, нелегально использующих воздушное пространство Венесуэлы, был подписан президентом страны Николасом Мадуро в 2013 году.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (5)

Brit
Посмотрел про эту новость в ведущих международных изданиях. Нету.
Почему бы России не объявить в Совбезе ООН о замалчивании преступления ЦРУ?
amigo_UA
думаете наши такие умные что это все изобрели? наши научились этому у американцев. Коррупцию нельзя победить ее можно возглавить. американцы поняли это первыми, цру контролирует наркотрафик и из латинской америки и из афганистана и т.п.
VVM1962
Америкосы лохи. Наши перевозят наркотики дипломатическим багажом, да еще на правительственном самолете. И как говорят америкосы " но проблем".
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний