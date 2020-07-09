Утром солнце, днем — дожди. В июле петербуржцы будут с ностальгией вспоминать июньскую жару

Тепло, но дождливо. Синоптики обещают северной столице нормальную петербургскую погоду.



Как сообщает 9 июля ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в четверг в городе пройдут кратковременные дожди. Утром еще выглянет солнца, а так будет облачно.

Ветер будет дуть западный, юго-западный.

Температура воздуха ночью +11...+13 гр., днем +18...+20 гр. Температурный фон на 2-3° будет ниже положенных по климату значений.

Атмосферное давление существенно меняться не будет.