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09.07.2020 07:55
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Утром солнце, днем — дожди. В июле петербуржцы будут с ностальгией вспоминать июньскую жару

Тепло, но дождливо. Синоптики обещают северной столице нормальную петербургскую погоду.

Как сообщает 9 июля ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в четверг в городе пройдут кратковременные дожди. Утром еще выглянет солнца, а так будет облачно.

Ветер будет дуть западный, юго-западный.

Температура воздуха ночью +11...+13 гр., днем +18...+20 гр. Температурный фон на 2-3° будет ниже положенных по климату значений.

Атмосферное давление существенно меняться не будет.

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Комментарии (6)

alexpv
Да отличная погода, в меру тепла, в меру дождей. Нафига эта жара в каменном мешке города.
Слава богу что+28 кончилось.
Vurgagain
А почему там ностальгировать ? Сейчас , очень даже приятное питерское лето.
"Утром еще выглянет солнца, а так будет облачно. Ветер будет дуть..."

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