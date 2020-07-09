В гостях у трактористов. Коронавирус покусился на отцов «Кировца»

Как стало известно «Фонтанке» 9 июля, лабораторные тесты работников завода на ковид показали девять положительных случаев. Это сулило локальной эпидемией. На предприятии трудятся почти 1700 человек, его производство не останавливалось из-за попадания в национальный список системообразующих.

Информация о коронавирусе попала в Роспотребнадзор, учинивший полномасштабное расследование. Проверялись дислокация санитайзеров, запасы одноразовых масок, правильность заполнения журналов учета, регламент термометрии и многое другое. Заражение работников Роспотребнадзор конвертировал в список нарушений и протокол по статье 6.3 КоАП, но была дилемма - на кого его выписывать. Юридическое лицо, которое в теории можно закрыть на 90 суток, оберегается статусом столпа нацпромышленности. Выбор пал на лицо физическое - начальника отдела охраны труда и промбезопасности Алексея Филатова.

Расщепление устремлений погубило Роспотребнадзор. Кировский районный суд посчитал, что санитарно-эпидемиологическое расследование велось в отношении АО «Петербургский тракторный завод» - так, во всяком случае, были составлены материалы. Из них складывалось ощущение, что решимость изменила Роспотребнадзору в последний момент, и найденные нарушения переписали с юрлица на Филатова. Забыв упомянуть, в чем именно начтруда повинен. Дело он выиграл, штраф ему не присудили.