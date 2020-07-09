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09.07.2020 00:51
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На Костюшко женщина упала с мотоцикла и попала в больницу, под Всеволожском водитель «Форда» не пережил встречи с деревом

Женщина госпитализирована с тяжёлыми травмами после падения с мотоцикла в Московском районе Петербурга, а в Ленинградской области погиб водитель не вписавшейся в поворот машины.

Как сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и области, 34-летний водитель Ford Focus не справился с управлением на 19 километре трассы «Санкт-Петербург - Запорожское - Приозерск» около восьми часов вечера 8 июля. Автомобиль съехал в кювет, врезался в дерево и опрокинулся. Мужчина скончался.

За полчаса до этого у дома №2 на Костюшко женщина 39 лет не справилась с управлением мотоцикла Stels и упала. Падение отправило её на больничную койку, врачи оценивают состояние пациентки как тяжёлое, уточняют в УГИБДД.

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