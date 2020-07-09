Женщина госпитализирована с тяжёлыми травмами после падения с мотоцикла в Московском районе Петербурга, а в Ленинградской области погиб водитель не вписавшейся в поворот машины.

Как сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и области, 34-летний водитель Ford Focus не справился с управлением на 19 километре трассы «Санкт-Петербург - Запорожское - Приозерск» около восьми часов вечера 8 июля. Автомобиль съехал в кювет, врезался в дерево и опрокинулся. Мужчина скончался.