Как в "Алые паруса-2020". Полиция Парижа не пустит горожан смотреть фейерверк на День взятия Бастилии

"Каждый год мэрия Парижа организует запуск фейерверков с Эйфелевой башни для парижан и всех французов. Однако в нынешних санитарных условиях собрания численностью более 5 тыс. человек запрещены, поэтому празднования не могут проводиться с участием больших скоплений людей, как это было в прошлые годы", - гласит коммюнике.

Мэр Парижа Анн Идальго и глава столичной префектуры Дидье Лальман в этой связи призвали к "чувству ответственности и цивилизованности парижан" и анонсировали ряд ограничительных мер. В частности, вечером 14 июля будут закрыты обширная зона перед Эйфелевой башней на Марсовом поле, а также большой отрезок набережной и ближайшие мосты через Сену. Нельзя будет насладиться зрелищем и со смотровой площадки у площади Трокадеро на противоположном берегу, где до пандемии почти весь день фотографировались толпы туристов. Власти предлагают следить за пиротехническим шоу в прямой трансляции по телевидению и в Интернете.



С 21:10 у башни состоится праздничный концерт, который, однако, также будет закрыт для любителей живой музыки. В связи с ограничениями на фоне угрозы второй волны эпидемии коронавируса власти приняли решение транслировать выступления музыкантов со сцены, установленной на Марсовом поле, в прямом эфире телеканала France-2 и радио France Inter.



Напомним, в конце июня в Петербурге в режиме онлайн прошёл праздник выпускников школ "Алые паруса", считающийся одним из самых зрелищных в мире. Что не помешало сотням горожан наблюдать за ним с крыш домов и набережных.