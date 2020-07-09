Как в "Алые паруса-2020". Полиция Парижа не пустит горожан смотреть фейерверк на День взятия Бастилии
Полиция Парижа не пустит горожан вживую смотреть фейерверк на День взятия Бастилии, национальный праздник, обозначающий победу Великой французской революции, традиционно пройдёт 14 июля. Правоохранители предупредили об этом загодя, вечером 8 июля.
Feu d'artifice du #14Juillet 🇫🇷 | Le préfet de Police et la maire de Paris ont décidé d’adapter cet événement aux circonstances exceptionnelles, avec des modalités d’organisation particulières faisant appel au sens des responsabilités et au civisme des Parisiens.— Préfecture de Police (@prefpolice) July 8, 2020
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"Каждый год мэрия Парижа организует запуск фейерверков с Эйфелевой башни для парижан и всех французов. Однако в нынешних санитарных условиях собрания численностью более 5 тыс. человек запрещены, поэтому празднования не могут проводиться с участием больших скоплений людей, как это было в прошлые годы", - гласит коммюнике.
Мэр Парижа Анн Идальго и глава столичной префектуры Дидье Лальман в этой связи призвали к "чувству ответственности и цивилизованности парижан" и анонсировали ряд ограничительных мер. В частности, вечером 14 июля будут закрыты обширная зона перед Эйфелевой башней на Марсовом поле, а также большой отрезок набережной и ближайшие мосты через Сену. Нельзя будет насладиться зрелищем и со смотровой площадки у площади Трокадеро на противоположном берегу, где до пандемии почти весь день фотографировались толпы туристов. Власти предлагают следить за пиротехническим шоу в прямой трансляции по телевидению и в Интернете.
С 21:10 у башни состоится праздничный концерт, который, однако, также будет закрыт для любителей живой музыки. В связи с ограничениями на фоне угрозы второй волны эпидемии коронавируса власти приняли решение транслировать выступления музыкантов со сцены, установленной на Марсовом поле, в прямом эфире телеканала France-2 и радио France Inter.
Напомним, в конце июня в Петербурге в режиме онлайн прошёл праздник выпускников школ "Алые паруса", считающийся одним из самых зрелищных в мире. Что не помешало сотням горожан наблюдать за ним с крыш домов и набережных.