Небо подарило жителям Петербурга двойную радугу в среду, 8 июля. Ей любовались в пригородах, которым синоптики предрекали ночную грозу.

Атмосферное явление наблюдали в Петергофе и Курортном районе города. Двойной след в небе над Финским заливом был замечен неподалёку от посёлка Смолячково в половине десятого вечера. По словам читателей, радуга распустилась после дождя.

Метеорологи предупреждали, что земля после него обсохнуть не успеет. В краткосрочных прогнозах для Петербурга и пригородов были грозовые тучи.