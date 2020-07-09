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09.07.2020 00:17
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Пока Петербургу сулили грозу, над городом раскинулась двойная радуга

Небо подарило жителям Петербурга двойную радугу в среду, 8 июля. Ей любовались в пригородах, которым синоптики предрекали ночную грозу.

Фото: «Фонтанка.ру»
Фото: «Фонтанка.ру»

Атмосферное явление наблюдали в Петергофе и Курортном районе города. Двойной след в небе над Финским заливом был замечен неподалёку от посёлка Смолячково в половине десятого вечера. По словам читателей, радуга распустилась после дождя.

Метеорологи предупреждали, что земля после него обсохнуть не успеет. В краткосрочных прогнозах для Петербурга и пригородов были грозовые тучи.

«Фонтанка.ру»

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Комментарии (6)

Евгений Литвинец
Не могу молчать больше. Заявление. 1. Большую часть Июня днём над СПб было "голубое" небо; 2. Во многих парках за бюджетный счёт были высажены "розовые" цветы; 3. Неоднократно наблюдал с содроганием, как на детских площадках несовершеннолетние мальчики играли с мальчиками, а такие же девочки - с девочками, при полном равнодушии их родителей к такому поведению. Требую: 1. Посадить метеорологов за "голубое" небо; 2. Посадить садовников за "розовые" цветы; 3. Посадить родителей за однополые игры детей (м-м, д-д); 4. Посадить всех, кто смотрит радугу; 5. Вообще всех посадить!!!. Подпись: патриот за Лаахову. Премию дадут?
GeF
Лахова в аху.. :)
Evil_Dogooder
Метеорологи объявили неделю двойной радуги.

Количество лиц с нетрадиционной ориентацией возросло вдвое.
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