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08.07.2020 23:41
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В Москве пошла в рост суточная летальность пациентов с коронавирусом

За последние сутки в российской столице скончались ещё 32 пациента с коронавирусом. Об этом 8 июля сообщили в оперативном штабе по борьбе с инфекцией.

Таким образом, общее количество жертв COVID-19 в Москве достигло 4 059 человек. Суточные подсчёты в столице растут на протяжении последних четырёх дней. В воскресенье, 5 июля, сообщалось о 22 умерших, 6-го числа подтвердили смерть 24 пациентов, накануне в статистику добавили 28 человек.

Всего в России на 700 792 выявленного заболевшего, по официальным данным, приходится 10 699 летальных исходов. По количеству умерших лидирует Москва, на втором месте Петербург. При этом арифметические подсчёты летальности после коронавируса в Северной столице кратно превышают российские.

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Комментарии (2)

Вячеслав Рогожин
Скажу больше: заболеваемость Ковидом в России в расчете на тысячу человек уже реально выше, чем в злополучной Италии - примерно в 1,2 раза.
Antonim
Это жизнь, да и пусть себе жизнь...
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