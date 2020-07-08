В Петербурге бывший топ-менеджер импортёров для «оборонки» из свидетеля стал подозреваемым. К афёре на 55 млн добавили ещё 18

Как сообщает объединённая пресс-служба судов города, 8 июля Октябрьский райсуд рассмотрел ходатайство о заключении под стражу Кирилла Селеня, экс-замдиректора по экономике компании «ЭКБ-Нева», специализирующейся на поставке электронных компонентов и оборудования предприятиям промышленности, ВПК, науки.

Бывшего замдиректора по экономике компании «ЭКБ-Нева» привезли в Октябрьский суд Петербурга в статусе подозреваемого по делу о многомиллионных хищениях. Защите дали время убедить судью не отправлять его в изолятор.

Накануне у действующих и бывших топ-менеджеров прошли обыски. ФСБ искало следы 55 млн рублей. Селяня на тот момент проходил по делу свидетелем. По версии следствия, в октябре 2017 года вместе с неустановленными сотрудниками «ЭКБ-Нева» он заключил договор на проведение дополнительных работ по сертификации электроники на 90 миллионов рублей, однако работы выполнены не были. Несмотря на это, 55 млн рублей потребовали с Научного центра прикладной термодинамики. Предприятие разрабатывает научно-техническую продукцию для особо сложных объектов военной техники и приобретает у «ЭКБ-Нева» электронные компоненты.

«Умысел не довели до конца, так как у Научного центра прикладной термодинамики не было таких денег», - цитирует пресс-служба материалы дела.

Кроме того, как полагает следствие, в январе 2016 года Селеня от имени центра вместе с гендиректором «МПО Импульс» Алексеем Барминым изготовил договор на ремонт склада металлоконструкций. Компания получила 25 млн рублей, однако впоследствии фигуранты якобы завысили стоимость на 18,7 млн и похитили эту сумму. Бармина также просят отправить в изолятор.