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08.07.2020 23:51
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В Петербурге бывший топ-менеджер импортёров для «оборонки» из свидетеля стал подозреваемым. К афёре на 55 млн добавили ещё 18

Бывшего замдиректора по экономике компании «ЭКБ-Нева» привезли в Октябрьский суд Петербурга в статусе подозреваемого по делу о многомиллионных хищениях. Защите дали время убедить судью не отправлять его в изолятор.

Как сообщает объединённая пресс-служба судов города, 8 июля Октябрьский райсуд рассмотрел ходатайство о заключении под стражу Кирилла Селеня, экс-замдиректора по экономике компании «ЭКБ-Нева», специализирующейся на поставке электронных компонентов и оборудования предприятиям промышленности, ВПК, науки.

Накануне у действующих и бывших топ-менеджеров прошли обыски. ФСБ искало следы 55 млн рублей. Селяня на тот момент проходил по делу свидетелем. По версии следствия, в октябре 2017 года вместе с неустановленными сотрудниками «ЭКБ-Нева» он заключил договор на проведение дополнительных работ по сертификации электроники на 90 миллионов рублей, однако работы выполнены не были. Несмотря на это, 55 млн рублей потребовали с Научного центра прикладной термодинамики. Предприятие разрабатывает научно-техническую продукцию для особо сложных объектов военной техники и приобретает у «ЭКБ-Нева» электронные компоненты.

«Умысел не довели до конца, так как у Научного центра прикладной термодинамики не было таких денег», - цитирует пресс-служба материалы дела.

Кроме того, как полагает следствие, в январе 2016 года Селеня от имени центра вместе с гендиректором «МПО Импульс» Алексеем Барминым изготовил договор на ремонт склада металлоконструкций. Компания получила 25 млн рублей, однако впоследствии фигуранты якобы завысили стоимость на 18,7 млн и похитили эту сумму. Бармина также просят отправить в изолятор.

Суд отложил избрание меры пресечение, продлив обоим срок задержания на 72 часа. За это время адвокаты рассчитывают собрать необходимые документы, благодаря которым фигуранты могли бы избежать ареста.

«ЭКБ-Нева» регулярно участвует в тендерах на поставку электронных компонентов. Среди ее заказчиков, по данным СПАРК, — НИИ Телевидения, Крыловский государственный научный центр, НПП «Сигнал». О подозрительных поставках электроники предприятиям ВПК «Фонтанка» писала в апреле.

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Комментарии (6)

262140211
«Афера» пишется через «е». Почему ошибки даже в заголовках?
на фонтанке по вечерам все пейсатели выпимши? почему вы позволяете себе такие глупые ошибки?
kоt-obormot
Накат - откат, приход - расход. Ну А весь остальной потраченный миллион рублей - на это действо, надо искать на алибабе.
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