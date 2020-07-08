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08.07.2020 23:21
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ФК "Спартак" поменял гендиректора

Владелец «Спартака» Леонид Федун подтвердил информацию о назначении генеральным директором клуба Шамиля Газизова, который ранее занимал пост гендиректора ФК "Уфа".

«На этой неделе Шамиль Газизов приступит к работе в качестве генерального директора», — передаёт слова Федуна издание «Чемпионат».

Ранее 8 июля было объявлено об отставке с поста генерального директора «Спартака» Томаса Цорна. Он работал в клубе с прошлого года и принимал решение о приглашении Доменико Тедеско на должность главного тренера команды.

В матче 27-го тура Российской Премьер-Лиги вечером 8 июля «Спартак» поделил очки с «Локомотивом». Встреча проходила на «Открытие Арене» в Москве и завершилась со счётом 1:1.

Чемпионат России уже выиграл петербургский ФК "Зенит".

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