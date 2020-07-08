ВОЗ: За сутки в мире COVID-19 заболели 169 тысяч человек

Число подтвержденных Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) случаев инфицирования коронавирусом в мире за сутки возросло почти на 169 тысяч, превысив 11,6 млн. При этом, согласно опубликованным вечером 8 июля данным ВОЗ, количество летальных исходов увеличилось более чем на 4 тыс. и составило свыше 539 тысяч.

8 июля в мире ВОЗ было зарегистрировано 11 669 259 инфицированных и 539 906 умерших. Заразившихся стало за сутки больше на 168 957, число умерших увеличилось на 4 147. Статистика ВОЗ учитывает только официально подтвержденные сведения о случаях заражения и смерти, предоставляемые государствами. Днем ранее за сутки было выявлено 172 512 случаев заражения и 3 419 летальных исхода.

