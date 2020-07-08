Минобороны России сообщило о готовящемся теракте в Сирии

Боевики в Сирии изготовили как минимум 15 взрывных устройств с неизвестным отравляющим веществом для провокаций в населенных пунктах страны, сообщает российский Центр по примирению враждующих сторон (ЦПВС).



«По имеющимся сведениям, боевиками в специальной лаборатории, расположенной в г. Сармада, уже изготовлено не менее 15 самодельных взрывных устройств, начиненных неизвестным отравляющим веществом», — говорится в релизе Центра.



По информации ЦПВС, полученной от местного населения, взрывные устройства изготовили боевики террористической группировки «Хайат Тахрир аш-Шам» (запрещена в РФ). Они планируют провокации в районе населенных пунктов Сфухон, Фатира и Флайфель провинции Идлиб с целью обвинить правительственные войска в применении химического оружия.

