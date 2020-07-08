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08.07.2020 22:44
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Минобороны России сообщило о готовящемся теракте в Сирии

Боевики в Сирии изготовили как минимум 15 взрывных устройств с неизвестным отравляющим веществом для провокаций в населенных пунктах страны, сообщает российский Центр по примирению враждующих сторон (ЦПВС).

«По имеющимся сведениям, боевиками в специальной лаборатории, расположенной в г. Сармада, уже изготовлено не менее 15 самодельных взрывных устройств, начиненных неизвестным отравляющим веществом», — говорится в релизе Центра.

По информации ЦПВС, полученной от местного населения, взрывные устройства изготовили боевики террористической группировки «Хайат Тахрир аш-Шам» (запрещена в РФ). Они планируют провокации в районе населенных пунктов Сфухон, Фатира и Флайфель провинции Идлиб с целью обвинить правительственные войска в применении химического оружия.

«Российский Центр по примирению призывает командиров незаконных вооруженных формирований отказаться от вооруженных провокаций и встать на путь мирного урегулирования ситуации в подконтрольных им районах», — заявлено в сообщении.

За сутки было зафиксировано пять обстрелов в провинции Идлиб со стороны позиций террористической организации «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в РФ).

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Комментарии (3)

krasnonosov
Позвольте, но только на моей памяти путин с шойгу раза 3 уже по очереди объявляли об абсолютной и безоговорочной победе над врагами в Сирии и раз 5 уже выводили оттуда российскую армию. Как же так?
Агроном аэродрома
"со стороны позиций террористической организации «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в РФ)." - давно хотел поинтересоваться, а какая террористическая организация разрешена в РФ?
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