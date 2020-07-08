FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+14°C/Завтра: +18
71.24р80.41р
Подбираем вузКонституция-2020Онлайн-гид по новостройкамПомощь для бизнеса и гражданГлавные новости о COVID-19Все о фестивале «Фонтанка-SUP»
08.07.2020 23:31
1
Печать

Фанаты на аквабайках устроили огненную встречу игрокам «Зенита» у Биржевой площади

Болельщики футбольного клуба «Зенит» устроили файер-шоу на воде в районе Биржевой набережной в среду, 8 июля. Таким образом, они отметили победу любимой команды в чемпионате Российской премьер-лиги.

автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»

Всего в акции участвовали около 50 аквабайков и катеров. Собираться на воде у стрелки Васильевского острова они начали вскоре после матча на «Газпром Арене», где «Зенит» победил «Сочи» 2:1.

Около 22:00 к Биржевой площади подъехал автобус с игроками и тренерами «Зенита». Болельщики встретили иэ зажженными файерами и фейерверком, запускаемым прямо с аквабайков.

автор видео  Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»

Продолжалось шоу около 20 минут, после чего клубный автобус продолжил движение.

Напомним, что «Зенит» стал чемпионом в 26 туре чемпионата РПЛ, обыграв на выезде «Краснодар» 4:2. Это седьмой чемпионский титул в истории петербургского клуба.

автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
автор фото Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»
автор фото Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»
автор фото Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»
автор фото Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»
автор фото Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»
автор фото Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»
автор фото Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»
автор фото Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»
автор фото Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»
автор фото Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»
автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (1)

perrkele_sattana
да, жаль, что с Авроры вооружение сняли. Вот тут бы и жахнуть, по стрелке, из малых калибров и пулеметами. Идут пионэры - салют фанаты, идут санитары - всеравно зарывать.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний