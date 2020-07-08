Всего в акции участвовали около 50 аквабайков и катеров. Собираться на воде у стрелки Васильевского острова они начали вскоре после матча на «Газпром Арене», где «Зенит» победил «Сочи» 2:1.



Около 22:00 к Биржевой площади подъехал автобус с игроками и тренерами «Зенита». Болельщики встретили иэ зажженными файерами и фейерверком, запускаемым прямо с аквабайков.

