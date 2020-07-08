Фанаты на аквабайках устроили огненную встречу игрокам «Зенита» у Биржевой площади
Болельщики футбольного клуба «Зенит» устроили файер-шоу на воде в районе Биржевой набережной в среду, 8 июля. Таким образом, они отметили победу любимой команды в чемпионате Российской премьер-лиги.
Всего в акции участвовали около 50 аквабайков и катеров. Собираться на воде у стрелки Васильевского острова они начали вскоре после матча на «Газпром Арене», где «Зенит» победил «Сочи» 2:1.
Около 22:00 к Биржевой площади подъехал автобус с игроками и тренерами «Зенита». Болельщики встретили иэ зажженными файерами и фейерверком, запускаемым прямо с аквабайков.
автор видео Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»
Продолжалось шоу около 20 минут, после чего клубный автобус продолжил движение.
Напомним, что «Зенит» стал чемпионом в 26 туре чемпионата РПЛ, обыграв на выезде «Краснодар» 4:2. Это седьмой чемпионский титул в истории петербургского клуба.