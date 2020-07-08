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08.07.2020 22:17
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Премьер-министр Берега Слоновой Кости умер после заседания своего правительства

Амаду Гон Кулибали, премьер-министр Кот-д'Ивуара, (бывшей французской колонии в Западной Африке с именем Берег Слоновой Кости) и кандидат от правящей партии на президентских выборах, умер 8 июля, об этом заявил президент страны Алассан Уаттара, сообщает агентство Рейтер.

Уаттара сказал, что 61-летний Гон Кулибали, перенесший операцию на сердце в 2012 году, почувствовал недомогание во время еженедельного заседания кабинета и был эвакуирован в больницу, где он скончался.

Гон Кулибали вернулся в Кот-д'Ивуар в прошлый четверг после двух месяцев пребывания во Франции, где он прошёл плановое обследование сердечно-сосудистой системы и курс реабилитации.

«Соотечественники, Кот-д'Ивуар скорбит. С глубокой болью я объявляю вам, что премьер-министр Амаду Гон Кулибали покинул нас », - заявил Уаттара в заявлении, зачитанном генеральным секретарем президента.

Кулибали занимал пост премьер-министра Кот-д'Ивуара с января 2017 года и был выдвинут в качестве кандидата на президентских выборах в стране, намеченных на октябрь 2020 года.

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Комментарии (2)

RemyMartin
Не уберегли.
Fantanka.ru
хороший был человек. пусть земля ему будет пухом
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