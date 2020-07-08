Премьер-министр Берега Слоновой Кости умер после заседания своего правительства

Амаду Гон Кулибали, премьер-министр Кот-д'Ивуара, (бывшей французской колонии в Западной Африке с именем Берег Слоновой Кости) и кандидат от правящей партии на президентских выборах, умер 8 июля, об этом заявил президент страны Алассан Уаттара, сообщает агентство Рейтер.



Уаттара сказал, что 61-летний Гон Кулибали, перенесший операцию на сердце в 2012 году, почувствовал недомогание во время еженедельного заседания кабинета и был эвакуирован в больницу, где он скончался.



Гон Кулибали вернулся в Кот-д'Ивуар в прошлый четверг после двух месяцев пребывания во Франции, где он прошёл плановое обследование сердечно-сосудистой системы и курс реабилитации.

