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08.07.2020 22:01
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В Турции больше 208 тысяч жителей заболели COVID-19

Число случаев заражения коронавирусом в Турции превысило 208 тысяч, сообщает министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа вечером 8 июля.

За последние сутки в Турции зафиксировали 1041 новый случай заражения, скончались еще 22 пациента с COVID-19. Общее число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в стране достигло 208 938, выздоровели 187 511 человек, скончались 5282.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 11,5 миллиона случаев заражения, свыше 535 тысяч человек скончались.

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Комментарии (2)

Алекс99
Зато Турция открыла свои границы и добропожалует всех подряд.
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