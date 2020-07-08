В Турции больше 208 тысяч жителей заболели COVID-19
Число случаев заражения коронавирусом в Турции превысило 208 тысяч, сообщает министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа вечером 8 июля.
Bazı büyük kentlerde en yüksek haftalık vaka sayıları salgının 5. haftasında görülmüştü. Tedbirlerle bunu düşüşler izledi. 13 ilimizde en yüksek haftalık vaka sayılarına son 1 ay içinde veya yeni ulaşılmaktadır. Yeni vakalar belli illerde yoğunlaşmaktadır. https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/kfXdBmpiqY— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) July 8, 2020
За последние сутки в Турции зафиксировали 1041 новый случай заражения, скончались еще 22 пациента с COVID-19. Общее число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в стране достигло 208 938, выздоровели 187 511 человек, скончались 5282.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 11,5 миллиона случаев заражения, свыше 535 тысяч человек скончались.