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08.07.2020 21:51
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Семак: Сейчас непростая экономическая ситуация, поэтому пока не понимаем, сможем ли мы купить новых футболистов

Главный тренер футбольного клуба «Зенит» Сергей Семак после победы над «Сочи» (2:1) в 27 туре чемпионата РПЛ рассказал о возможных трансферах команды.

В частности, он заявил, что опция автоматического выкупа арендованного защитника Йордана Осорио не была активирована.

«Что касается Осорио, более подробно вам могут сказать генеральный директор и спортивный директор. На данный момент опция обязательного выкупа не активирована, потому что он сыграл недостаточное количество матчей. Что касается переговоров — они ведутся, но насколько они увенчаются успехом, пока не могу сказать», - заявил Семак.

По словам главного тренера «Зенита», непростая экономическая ситуация вносит коррективы в трансферную политику клуба и переговоры с игроками о подписании новых контрактов.

«Ситуация сейчас непростая экономически, поэтому пока не понимаем, что мы можем сделать в это трансферное окно: будет ли возможность приобрести кого-то или для этого нужно будет кого-то продать. Одно цепляется за другое, поэтому конкретики на данный момент нет. А если будет, то ее озвучит наше руководство, которое занимается этими вопросами. Думаю, в ближайшее время мы все узнаем по поводу наших трансферных целей», - подчеркнул Семак.

Напомним, победив «Краснодар» в 26 туре чемпионата РПЛ, «Зенит» досрочно завоевал звание чемпионов.

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Комментарии (4)

Киркор_Филиппов
«Всё куплю»,— сказало злато;
«Всё возьму»,— сказал булат.
Юра Алекс
Идите в попу и весь зенит и семак в частности...
Avs7153
Готов купить 0,00184 футболиста. Больше не потяну.
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