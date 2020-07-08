Семак: Сейчас непростая экономическая ситуация, поэтому пока не понимаем, сможем ли мы купить новых футболистов

«Что касается Осорио, более подробно вам могут сказать генеральный директор и спортивный директор. На данный момент опция обязательного выкупа не активирована, потому что он сыграл недостаточное количество матчей. Что касается переговоров — они ведутся, но насколько они увенчаются успехом, пока не могу сказать», - заявил Семак.

По словам главного тренера «Зенита», непростая экономическая ситуация вносит коррективы в трансферную политику клуба и переговоры с игроками о подписании новых контрактов.

«Ситуация сейчас непростая экономически, поэтому пока не понимаем, что мы можем сделать в это трансферное окно: будет ли возможность приобрести кого-то или для этого нужно будет кого-то продать. Одно цепляется за другое, поэтому конкретики на данный момент нет. А если будет, то ее озвучит наше руководство, которое занимается этими вопросами. Думаю, в ближайшее время мы все узнаем по поводу наших трансферных целей», - подчеркнул Семак.

Напомним, победив «Краснодар» в 26 туре чемпионата РПЛ, «Зенит» досрочно завоевал звание чемпионов.