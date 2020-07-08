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08.07.2020 21:41
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Закройте окна и отойдите. К Петербургу подбирается гроза

Синоптики предупреждают о стремительном ухудшении погоды в Петербурге и пригородах. В ближайшие часы над городом прольётся дождь, местами с грозами.

Обещанный московский апокалипсис 8 июля, похоже, не обойдёт Петербург стороной. Как сообщают в ГУ МЧС по Петербургу со ссылкой на прогноз, в вечерние часы в городе и пригородах ожидается гроза.

Жителей просят спуститься с крыш, потушить костры и, по возможности, не выходить из дома. Во время грозы оставшимся в квартирах рекомендуется закрыть окна и не стоять рядом с ними. Тем, кого ненастье рискует застать на улице, напоминают, что лучше воздержаться от разговоров по телефону: молния иногда попадает в натянутые между столбами провода.

Судя по погодной карте «Яндекса», тучи сгустятся над Петербургом после десяти часов вечера. Сейчас в городе чуть теплее 18 градусов, дует слабый западный ветер.

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Комментарии (2)

krasnonosov
"Когда одряхлевшей старухе
Покажется ядом живая слеза,
Я знаю - прорвавшись сквозь синее небо
Над городом грянет гроза..." (с) "Сплин"
Агроном аэродрома
Шо, опять?
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