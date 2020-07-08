Синоптики предупреждают о стремительном ухудшении погоды в Петербурге и пригородах. В ближайшие часы над городом прольётся дождь, местами с грозами.

Обещанный московский апокалипсис 8 июля, похоже, не обойдёт Петербург стороной. Как сообщают в ГУ МЧС по Петербургу со ссылкой на прогноз, в вечерние часы в городе и пригородах ожидается гроза.

Жителей просят спуститься с крыш, потушить костры и, по возможности, не выходить из дома. Во время грозы оставшимся в квартирах рекомендуется закрыть окна и не стоять рядом с ними. Тем, кого ненастье рискует застать на улице, напоминают, что лучше воздержаться от разговоров по телефону: молния иногда попадает в натянутые между столбами провода.