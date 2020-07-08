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08.07.2020 21:09
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"Всё идёт по плану". Минэкономразвития РФ не нашло проблем с инфляцией

Уровень инфляции в июле текущего года составит 3,3-3,4% в годовом выражении, следует из опубликованной вечером 8 июля Минэкономразвития «Картины инфляции».

«По оценке Минэкономразвития России, при сохранении стабильной курсовой динамики и благоприятной ситуации на рынке плодоовощной продукции, темпы инфляции в июле ожидаются на уровне 0,3–0,4% м/м, что соответствует диапазону 3,3–3,4% г/г», - говорится в документе.

Согласно данным МЭР, в июне уровень инфляции составил 3,2% в годовом выражении, что соответствует прогнозу.

«Восстановление потребительского спроса в условиях снятия карантинных ограничений вызвало естественный, но умеренный рост цен в непродовольственном сегменте. Кроме того, сыграл роль статистический эффект низкой базы июня прошлого года, когда темпы роста потребительских цен заметно снизились из-за аномальной для июня дефляции в сегменте плодоовощной продукции», - поясняет ведомство.

Кроме того, МЭР отмечает, что благодаря поступлению на рынок нового урожая, а также стабильной динамике курса рубля, второй месяц подряд наблюдалось умеренное снижение цен на плодоовощную продукцию: на 0,34% в июне и 0,37% в мае.

«В июле на годовые темпы инфляции будет оказывать влияние ежегодная индексация услуг ЖКХ. Вместе с тем совокупная индексация в целом за год сохранена на уровне 2019 года», - добавили в Минэкономразвития.

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Комментарии (3)

altnec
Граждане. Вы что всерьез верите в эту чепуху?
Инфляция это всего-то составляющая колониального насоса тех кто уже там, и тех кто его качает здесь.
260551481
"Все идет по плану", население России сокращается в соответствии с поставленными планами. МинэкономУбития РФ.
krasnonosov
А какие у них могут быть проблемы, если в их руках карандаш? Какую захотят нарисовать инфляцию, ту и нарисуют.
Им давно пофиг, что реально она раз в 5-10 больше.
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