"Всё идёт по плану". Минэкономразвития РФ не нашло проблем с инфляцией

«По оценке Минэкономразвития России, при сохранении стабильной курсовой динамики и благоприятной ситуации на рынке плодоовощной продукции, темпы инфляции в июле ожидаются на уровне 0,3–0,4% м/м, что соответствует диапазону 3,3–3,4% г/г», - говорится в документе.

Уровень инфляции в июле текущего года составит 3,3-3,4% в годовом выражении, следует из опубликованной вечером 8 июля Минэкономразвития «Картины инфляции».

«Восстановление потребительского спроса в условиях снятия карантинных ограничений вызвало естественный, но умеренный рост цен в непродовольственном сегменте. Кроме того, сыграл роль статистический эффект низкой базы июня прошлого года, когда темпы роста потребительских цен заметно снизились из-за аномальной для июня дефляции в сегменте плодоовощной продукции», - поясняет ведомство.



Кроме того, МЭР отмечает, что благодаря поступлению на рынок нового урожая, а также стабильной динамике курса рубля, второй месяц подряд наблюдалось умеренное снижение цен на плодоовощную продукцию: на 0,34% в июне и 0,37% в мае.



«В июле на годовые темпы инфляции будет оказывать влияние ежегодная индексация услуг ЖКХ. Вместе с тем совокупная индексация в целом за год сохранена на уровне 2019 года», - добавили в Минэкономразвития.

