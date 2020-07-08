Apple подала патентную заявку на сгибающийся смартфон
Американская корпорация Apple хочет запатентовать новое «складное электронное устройство с открытой областью дисплея», пишет 8 июля Forbes.
Складной iPhone cможет показывать визуальные уведомления о сообщениях и вызовах в закрытом состоянии, а дисплей позволяет части экрана оставаться видимой, несмотря на то, что он закрыт.
Конкуренты Apple уже представили свои складные смартфоны (в частности, Huawei, Samsung). Apple же пока отказывалась от выпуска подобных устройств, однако слухи об интересе компании к гнущимся дисплеям ходили.
В патенте, опубликованном на сайте ведомства по патентам и товарным знакам США 7 июля под названием «Складное электронное устройство с открытой областью дисплея», Apple предлагает гаджет, где элементы дисплея разного размера, и большая часть выступает над меньшей. На выступающем экране будут отображаться уведомления, иконки и другое содержимое. Это и отличает разработку Apple от моделей Razr от Motorola, Galaxy Z Flip от Samsung и Mate X от Huawei.
Также в патенте имеется ещё один вариант - другая модель позволяет включить камеру, не открывая устройство.
Впрочем, компания и до этого подавала и другие патентные заявки, имеющие отношение к складным и гнущимся устройствам. Однако, как отмечает Business Insider, патенты Apple на различные типы технологий и дизайнов не всегда соответствуют итоговым продуктам компании.