Американская корпорация Apple хочет запатентовать новое «складное электронное устройство с открытой областью дисплея», пишет 8 июля Forbes.

Складной iPhone cможет показывать визуальные уведомления о сообщениях и вызовах в закрытом состоянии, а дисплей позволяет части экрана оставаться видимой, несмотря на то, что он закрыт.

Конкуренты Apple уже представили свои складные смартфоны (в частности, Huawei, Samsung). Apple же пока отказывалась от выпуска подобных устройств, однако слухи об интересе компании к гнущимся дисплеям ходили.