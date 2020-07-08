Картофель дорожает, лимоны дешевеют. Росстат рассказал, как менялись цены на продукты в июне

Инфляция в России в июне составила 0,2%, сообщает 8 июля Росстат. В первый месяц лета цены росли медленнее, чем в мае (0,3%). В годовом выражении - по сравнению с июнем 2019 года - потребительские цены выросли на 3,2%



Ранее Минэкономразвития прогнозировало, что инфляция в июне составит 0,1-0,2%, в годовом выражении — 3-3,2%.

В июне сильнее всего подорожали крупы и бобовые. В частности, гречка выросла в цене на 3,2%, рис – на 2,2%. Также сильно увеличилась стоимость плодоовощной группы. Картофель стал дороже на 21,1%, яблоки - на 14,8%.