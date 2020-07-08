«Зениту» на «Газпром Арене» вручили кубок РПЛ, из которого не выпьешь победного шампанского
Футбольный клуб «Зенит» после матча с «Сочи» (2:1) на «Газпром Арене» получил кубок РПЛ, завоеванный в предыдущем туре.
Кто чемпионы? Мы чемпионы! pic.twitter.com/lVCzFYmlIt— ФК «Зенит» ✨ (@zenit_spb) July 8, 2020
Также игрокам вручили золотые медали. Награды на шеи чемпионов лично вешали губернатор Петербурга Александр Беглова, глава «Газпрома» Алексей Миллер и президент Российского футбольного союза Александр Дюков.
Чемпионы России получают золотые медали! #МыЧемпионы💙 pic.twitter.com/rIBJixhvF1— ФК «Зенит» ✨ (@zenit_spb) July 8, 2020
Отметим, что петербуржцы стали первыми обладателями обновлённой версии кубка чемпионов РПЛ. Впервые трофей был представлен в феврале 2020 года. Кубок состоит из латуни, покрыт никелем и золотом, его масса составляет 6 килограммов, а высота — 65 сантиметров. Дизайн кубка разработала Студия Артемия Лебедева. В отличии от своего предшественника, из этого кубка нельзя пить шампанское: его туда просто некуда налить.
автор видео Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
Отметим, что а прошлом году «Зенит» стал последним обладателем предыдущей версии кубка, разыгрываемого с основания РПЛ в 2002 году.