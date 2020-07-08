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08.07.2020 20:17
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«Зениту» на «Газпром Арене» вручили кубок РПЛ, из которого не выпьешь победного шампанского

Футбольный клуб «Зенит» после матча с «Сочи» (2:1) на «Газпром Арене» получил кубок РПЛ, завоеванный в предыдущем туре.

Также игрокам вручили золотые медали. Награды на шеи чемпионов лично вешали губернатор Петербурга Александр Беглова, глава «Газпрома» Алексей Миллер и президент Российского футбольного союза Александр Дюков.

Отметим, что петербуржцы стали первыми обладателями обновлённой версии кубка чемпионов РПЛ. Впервые трофей был представлен в феврале 2020 года. Кубок состоит из латуни, покрыт никелем и золотом, его масса составляет 6 килограммов, а высота — 65 сантиметров. Дизайн кубка разработала Студия Артемия Лебедева. В отличии от своего предшественника, из этого кубка нельзя пить шампанское: его туда просто некуда налить.

автор видео Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»

Отметим, что а прошлом году «Зенит» стал последним обладателем предыдущей версии кубка, разыгрываемого с основания РПЛ в 2002 году.

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Комментарии (6)

Chikin
А мне понравился "тёплый приём" губернатору....
Karl_Ivanovich
"Студия Артемия Лебедева" - волшебники в худшем смысле слова - выдумать такой китайский сувенир вместо солидного, раритетного Кубка, дизайн которого восходил к кубку СССР по футболу это уметь надо.
тат2007amg
Тогда это бутафория, а не кубок..
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