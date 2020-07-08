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08.07.2020 20:25
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На Варшавской девушка сорвалась с многоэтажки. Её следы ищут на крыше

Юная петербурженка разбилась при падении с высоты в Московском районе города в среду, 8 июля. Её успели госпитализировать, но травмы оказались несовместимы с жизнью.

О случившемся около пяти часов вечера сообщили в группе «Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Автомобили реанимации приехали к дома №63/1 по Варшавской улице. По информации «Фонтанки», с высоты сорвалась 17-летняя девушка, которая скончалась в больнице.

Обстоятельства её гибели выясняют сотрудники правоохранительных органов. Уже известно, что девушка упала с каскадной крыши высотой от 7 до 9 этажей, точное место устанавливают.

Фото: Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург / vk.com
© Фонтанка.Ру

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Комментарии (1)

Агроном аэродрома
Нашла где селЬфи делать... Или как это сейчас называется?
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