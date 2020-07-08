Юная петербурженка разбилась при падении с высоты в Московском районе города в среду, 8 июля. Её успели госпитализировать, но травмы оказались несовместимы с жизнью.



О случившемся около пяти часов вечера сообщили в группе «Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Автомобили реанимации приехали к дома №63/1 по Варшавской улице. По информации «Фонтанки», с высоты сорвалась 17-летняя девушка, которая скончалась в больнице.



Обстоятельства её гибели выясняют сотрудники правоохранительных органов. Уже известно, что девушка упала с каскадной крыши высотой от 7 до 9 этажей, точное место устанавливают.

