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08.07.2020 19:55
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И даже Кокорин не помог. «Зенит» обыграл «Сочи» в ничего не значащем для себя матче

Победой футбольного клуба «Зенит» завершился матч 27 тура чемпионата РПЛ против «Сочи» в среду, 8 июля, на «Газпром Арене». Петербуржцы выиграли со счётом 2:1.

Сочинцы забили первыми, благодаря точному удару Антона Заболотного на 5-й минуте встречи. «Зенит» ответил на это голами Малкома (33) и Сердара Азмуна (76).

Отметим, что для «Зенита» эта игра не имела турнирного значения: сине-бело-голубые ранее досрочно выиграли звание чемпионов РПЛ сезона 2019/20. В то же время «Сочи» борется за выживание в лиге. Ради этого южане заплатили 500 тысяч евро за участие Александра Кокорина в игре.

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