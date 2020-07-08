И даже Кокорин не помог. «Зенит» обыграл «Сочи» в ничего не значащем для себя матче
Победой футбольного клуба «Зенит» завершился матч 27 тура чемпионата РПЛ против «Сочи» в среду, 8 июля, на «Газпром Арене». Петербуржцы выиграли со счётом 2:1.
Сочинцы забили первыми, благодаря точному удару Антона Заболотного на 5-й минуте встречи. «Зенит» ответил на это голами Малкома (33) и Сердара Азмуна (76).
Отметим, что для «Зенита» эта игра не имела турнирного значения: сине-бело-голубые ранее досрочно выиграли звание чемпионов РПЛ сезона 2019/20. В то же время «Сочи» борется за выживание в лиге. Ради этого южане заплатили 500 тысяч евро за участие Александра Кокорина в игре.