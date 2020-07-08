Спасатели справились с квартирным пожаром на Стародеревенской. Соседи остались с обгоревшими балконами

Сотрудники МЧС потушили квартиру в девятиэтажке, которая загорелась в Приморском районе Петербурга вечером 8 июля. Пожар обошёлся без жертв.



Как сообщили в ГУ МЧС по Петербургу, пожар на Стародеревенской улице, 30, ликвидировали немногим позже семи часов вечера. Все работы у трёх расчётов заняли чуть больше часа.

В трёхкомнатной квартире обгорела обстановка на площади в 30 квадратных метров. Двух человек, которые были внутри, спасли.

«Сведения о пострадавших не поступали», — уточняют в пресс-службе.