Медики, освобожденные от трёхнедельного карантина в психиатрической больнице, получат «коронавирусные» выплаты

Все сотрудники психиатрической больницы Святого Николая Чудотворца получат стимулирующие выплаты за работу с коронавирусной инфекцией в соответствии с постановлением правительства РФ № 415. Об этом 8 июля сообщили в аппарате вице-губернатора Санкт-Петербурга Олега Эргашева.

Общая сумма выплат за май составит 1,2 млн рублей, за июнь — 4,3 млн рублей. Июньские выплаты получат 343 сотрудника больницы — как те, кто находился на карантине на отделениях вместе с пациентами, так и оставшиеся на обсервации дома. Суммы выплат будут зависеть от размеров зарплат и составят от 30 процентов размеров среднемесячного дохода для младшего медицинского персонала до 100 процентов — для врачей. В среднем каждый сотрудник больницы получил за июнь по 12,5 тыс. рублей.

