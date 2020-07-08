«Можно замахнуться и на 150 км/ч». ГИБДД изучает возможность поднять разрешенную скорость на российских трассах
В Госавтоинспекции России считают возможным со временем увеличить максимальную разрешенную скорость на высокоскоростных участках дорог сначала до 130 км/ч, а с развитием стандартизации и до 150 км/ч. Об этом 8 июля рассказал замначальника ГУОБДД МВД России Олег Понарьин.
По его словам, реализация этой идеи возможна, но «надо учитывать, что есть предел проектирования дороги», передает ТАСС. Для дорог первой категории — четырехполосных трасс с разделительной полосой — это как раз 150 км/ч. Нынешние же действующие стандарты рассчитаны на 130 км/ч.
«Поэтому в ближайшей перспективе, я думаю, можно вполне говорить про увеличение скорости до 130 км/ч, а с развитием документов по стандартизации, технологии, уборке, содержанию и ремонту высокоскоростных дорог можно замахнуться и на 150 км/ч», — заключил Понарьин.
Сейчас на нескольких участках платной трассы М-11 «Нева» можно разгоняться до 130 км/ч. А ранее глава «Автодора» Вячеслав Петушенко заявлял, что скоростной порог на магистралях М-11 «Нева», М-4 «Дон» и на Центральной кольцевой автодороге (ЦКАД) могут увеличить до 150 км/ч.