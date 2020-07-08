«Можно замахнуться и на 150 км/ч». ГИБДД изучает возможность поднять разрешенную скорость на российских трассах

В Госавтоинспекции России считают возможным со временем увеличить максимальную разрешенную скорость на высокоскоростных участках дорог сначала до 130 км/ч, а с развитием стандартизации и до 150 км/ч. Об этом 8 июля рассказал замначальника ГУОБДД МВД России Олег Понарьин.



По его словам, реализация этой идеи возможна, но «надо учитывать, что есть предел проектирования дороги», передает ТАСС. Для дорог первой категории — четырехполосных трасс с разделительной полосой — это как раз 150 км/ч. Нынешние же действующие стандарты рассчитаны на 130 км/ч.