Спустя 10 месяцев суд перетасовал итоги муниципальных выборов на участке со сбежавшим председателем

Московский районный суд Петербурга 8 июля частично удовлетворил иск кандидатов в депутаты Анны Кузнецовой и Александра Будберга об отмене голосования по избирательному участку №1280, который в ночь выборов прославился побегом председателя с избирательной документацией. Об этом «Фонтанке» сообщила сама Кузнецова.



Предполагается, что в случае вступления решения суда в силу мандатов в МО «Московская застава» должны лишиться самовыдвиженка Мария Агафонова, депутат от ЛДПР Екатерина Кочергина и от «Единой России» — Наталья Федорова. Вместо них кресла в совете могут получить «яблочники» Анна Кузнецова и Екатерина Жаркова и самовыдвиженец Александр Будберг.

