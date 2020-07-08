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08.07.2020 19:20
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Спустя 10 месяцев суд перетасовал итоги муниципальных выборов на участке со сбежавшим председателем

Московский районный суд Петербурга 8 июля частично удовлетворил иск кандидатов в депутаты Анны Кузнецовой и Александра Будберга об отмене голосования по избирательному участку №1280, который в ночь выборов прославился побегом председателя с избирательной документацией. Об этом «Фонтанке» сообщила сама Кузнецова.

Предполагается, что в случае вступления решения суда в силу мандатов в МО «Московская застава» должны лишиться самовыдвиженка Мария Агафонова, депутат от ЛДПР Екатерина Кочергина и от «Единой России» — Наталья Федорова. Вместо них кресла в совете могут получить «яблочники» Анна Кузнецова и Екатерина Жаркова и самовыдвиженец Александр Будберг.

Напомним, участок №1280 в ночь выборов 8 сентября 2019 года был одним из самых запоминающихся. Жаркова засняла на видео, как люди, похожие на председателя и членов комиссии, спешно покидают участок. Тогда она рассказала, что после закрытия участка в 20:00 комиссия начала затормаживать процесс подсчета бюллетеней. Урны в итоге вскрыли, вывалив все бланки на стол. Затем, по ее словам, всю избирательную документацию просто собрали и вынесли с УИК в неизвестном направлении.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (3)

Oleg_I
Признаков уголовного преступления не обнаружено. Просто сбежал с бюллетенями в неизвестном направлении. Законом не запрещено!
260965961
Победы Анне Кузнецовой и её коллегам!
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