Полпреда Ингушетии в Калининграде подозревают в убийстве знакомого. Поножовщина началась из-за горячего нрава
Следственный комитет по Калининградской области возбудил уголовное дело против 53-летнего мужчины. По данным, опубликованным 8 июля на сайте ведомства, подозреваемый убил своего знакомого с помощью ножа.
СК имя подозреваемого не называет. Однако интернет-портал «Новый Калининград» пишет, что речь идет о полпреде Ингушетии в регионе Хаваже Хашиеве.
По версии регионального ведомства, вечером 4 июля в поселке Волочаевское Светлогорского городского округа мужчина ударил своего 44-летнего знакомого ножом в область груди. Нападение произошло в ходе ссоры. Пострадавшего отвезли в больницу, оказали ему медицинскую помощь, но все усилия врачей были тщетны. Мужчина умер в тот же вечер.
Подозреваемого задержали, допросили и заключили под стражу. В ближайшее время ему хотят предъявить обвинение. Сейчас в отношении 53-летнего мужчины возбуждено уголовное дело.
«По уголовному делу назначен ряд судебных экспертиз, допрашиваются свидетели, выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления, включая мотив», — говорится на сайте ведомства. Расследованием дела также занимаются сотрудники полиции регионального ОМВД.
По сведениям интернет-портала «Новый Калининград», тот самый 53-летний подозреваемый — полпред Ингушетии в регионе и бывший глава Мамоново Хаваж Хашиев. Об этом изданию рассказал один из источников в силовых структурах.
С 2006 по 2016 год Хаваж Хашиев работал председателем окружного Совета депутатов Мамоновского городского округа, а также был руководителем фракции «Единая Россия» в окружном совете. По последним данным, он также состоял в партии КПРФ и еще 2 июля был указан в качестве главы комитета Мамоновского городского округа. Сейчас вместо него пост занимает Виктор Генераловой. Судьба самого Хаважа Хашиева неизвестна, пишет издание.