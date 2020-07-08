Полпреда Ингушетии в Калининграде подозревают в убийстве знакомого. Поножовщина началась из-за горячего нрава

Следственный комитет по Калининградской области возбудил уголовное дело против 53-летнего мужчины. По данным, опубликованным 8 июля на сайте ведомства, подозреваемый убил своего знакомого с помощью ножа.

СК имя подозреваемого не называет. Однако интернет-портал «Новый Калининград» пишет, что речь идет о полпреде Ингушетии в регионе Хаваже Хашиеве.



По версии регионального ведомства, вечером 4 июля в поселке Волочаевское Светлогорского городского округа мужчина ударил своего 44-летнего знакомого ножом в область груди. Нападение произошло в ходе ссоры. Пострадавшего отвезли в больницу, оказали ему медицинскую помощь, но все усилия врачей были тщетны. Мужчина умер в тот же вечер.

