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08.07.2020 19:12
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В МВД заявили, что одиночные пикеты являются нарушением в период пандемии. Союз журналистов, омбудсмен и СПЧ не согласны

МВД разъяснило Союзу журналистов России, почему считает невозможным проведение одиночных пикетов. Об этом «Интерфаксу» 8 июля рассказал глава СЖР Владимир Соловьев.

«Нам разъяснили в центральном аппарате МВД, что сейчас продолжаются карантинные меры, поэтому по статье 20.2 КоАП РФ люди нарушают эти меры, если выходят в одиночные пикеты и заслуживают наказания в виде штрафа в размере от 10 до 20 тысяч рублей», — заявил Соловьев.

По его словам, СЖР не считает это правильным и обратится с просьбой об отмене таких мер. Ранее уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова также говорила, что даже во время пандемии одиночные пикеты нельзя считать массовым мероприятием. Такую же позицию высказывал и глава Совета при президенте РФ по правам человека Валерий Фадеев.

Напомним, накануне в Москве прошли массовые задержания журналистов, вышедших на одиночные пикеты в поддержку задержанного по подозрению в госизмене Ивана Сафронова. При этом в Петербурге полиция в акцию вмешиваться не стала.

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Комментарии (5)

260657101
С каких пор МВД получила право самостоятельно трактовать законодательство?
krasnonosov
Все правильно в МВД сказали про массовость одиночных пикетов.
У их коллег из Министерства обороны в военное время сам косинус может достигать значения 10, а вы говорите...
Sibir_5e4d67bbb7aea
мадам новоиспеченная генеральша Волк наверное разъясняла?
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