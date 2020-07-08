В МВД заявили, что одиночные пикеты являются нарушением в период пандемии. Союз журналистов, омбудсмен и СПЧ не согласны
МВД разъяснило Союзу журналистов России, почему считает невозможным проведение одиночных пикетов. Об этом «Интерфаксу» 8 июля рассказал глава СЖР Владимир Соловьев.
«Нам разъяснили в центральном аппарате МВД, что сейчас продолжаются карантинные меры, поэтому по статье 20.2 КоАП РФ люди нарушают эти меры, если выходят в одиночные пикеты и заслуживают наказания в виде штрафа в размере от 10 до 20 тысяч рублей», — заявил Соловьев.
По его словам, СЖР не считает это правильным и обратится с просьбой об отмене таких мер. Ранее уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова также говорила, что даже во время пандемии одиночные пикеты нельзя считать массовым мероприятием. Такую же позицию высказывал и глава Совета при президенте РФ по правам человека Валерий Фадеев.
Напомним, накануне в Москве прошли массовые задержания журналистов, вышедших на одиночные пикеты в поддержку задержанного по подозрению в госизмене Ивана Сафронова. При этом в Петербурге полиция в акцию вмешиваться не стала.