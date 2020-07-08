Из трубы в трубу. Белая муть Славянки привела к «Теплосети»

Как рассказали «Фонтанке» в Водоканале 8 июля, при обследовании сверхнормативного сброса 7-го числа было обнаружено парение на ливневом выпуске в Славянку из-за поступления горячей воды с белым оттенком. «Проведено обследование дождевой канализационной сети диаметром 1000 мм, — сообщили на предприятии. — Поступление горячей воды обнаружено в дождевом колодце ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» у д. 41 по Шлиссельбургскому пр.».

Источником белесой жидкости, которая накануне была слита в Славянку, оказалась «Теплосеть Санкт-Петербурга». Трубы Водоканала, по данным предприятия, были передаточным звеном.

Как подчеркнули в Водоканале, вместе с АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» установлено, что из дренажной системы теплосети произошел аварийный сброс горячей воды в дождевую канализацию. Белесый оттенок жидкости предположительно связан с размывом грунта и глины горячей водой в результате технологического нарушения на теплотрассе. «Представители АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» подтвердили утечку, составлен первичный акт обследования, — говорят в пресс-службе. — Водоканал проводит работы по ликвидации последствий».



Напомним, накануне горожане рассказали о «жестком выбросе» в Славянку. При этом они указывали на то, что от жидкости исходил запах бензина. Росприроднадзор сообщил, что источником стал выпуск ливневой канализации, который находится на балансе Водоканала.