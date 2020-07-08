Тысячи петербуржцев перенесли свадьбу и отказались от развода во время пандемии: статистика за 6 месяцев 2020 года
Комитет по делам записи актов гражданского состояния подвел статистику первого полугодия по бракам и разводам в Северной столице. По обоим церемониям заметно снижение, сообщил и.о. председателя КЗАГС Александр Забайкин.
«За шесть месяцев 2020 года зарегистрировано порядка 14 тысяч браков. За аналогичный период 2019 года — почти 20 тысяч. Снижение мы наблюдаем. За период трех месяцев, когда мы не проводили торжественную регистрацию браков, пары переносили торжественную регистрацию на более поздний срок. Порядка 2000 пар перенесли регистрацию, порядка 1700 — просто не явились на регистрацию брака», — заявил он в эфире канала «Санкт-Петербург» 8 июля.
По его словам, по разводам тоже падение в первом полугодии — вместо 13 061 развода в 2019 году в 2020-м зарегистрировали всего 8528. Забайкин уточнил, что это связано с режимом работы судов во время самоизоляции и нерабочих дней.