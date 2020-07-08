На трассе «Вологда — Новая Ладога» погибли двое, а на «Скандинавии» пенсионер вдребезги разбил своей «Рено»
В тяжелой аварии в Бокситогорском районе Ленобласти, по уточненным данным, погиб не один человек, а двое. А несколько часов спустя на федеральной трассе в Выборгском районе области в ДТП серьезно пострадал пожилой водитель.
Смертельная авария произошла около полудня 8 июля на трассе А-114 «Вологда — Новая Ладога». Как сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, водитель «Лады» 15-й модели, включив правый поворотник, сместился вправо на полосу разгона, после чего, не включив левый поворотник и не убедившись в безопасности маневра, пошел на разворот перед попутным грузовиком Renault.
Первоначально сообщалось, что в аварии погибла пассажирка «Лады», а водитель и еще трое пассажиров пострадали. По уточненным данным, скончались два человека и четыре получили травмы.
Около трех часов дня на трассе «Скандинавия», на пересечении с дорогой 41А-025 (Рощино — Запорожское) в районе Первомайского, «легковушка разбилась вдребезги, улетев с дороги в кювет», сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург». По данным ГИБДД, авария произошла примерно в 15:20 на 70-м километре автодороги. 70-летний мужчина на автомобиле Renault Laguna по невыясненным обстоятельствам съехал в левый кювет.
В результате аварии пенсионер получил тяжелые травмы.