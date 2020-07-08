FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+21°C/Завтра: +17
72.17р81.47р
Подбираем вузКонституция-2020Онлайн-гид по новостройкамПомощь для бизнеса и гражданГлавные новости о COVID-19Все о фестивале «Фонтанка-SUP»
08.07.2020 18:45
0
Печать

На трассе «Вологда — Новая Ладога» погибли двое, а на «Скандинавии» пенсионер вдребезги разбил своей «Рено»

Скриншот из видео портала «Мегаполис»
Скриншот из видео портала «Мегаполис»

В тяжелой аварии в Бокситогорском районе Ленобласти, по уточненным данным, погиб не один человек, а двое. А несколько часов спустя на федеральной трассе в Выборгском районе области в ДТП серьезно пострадал пожилой водитель.

Смертельная авария произошла около полудня 8 июля на трассе А-114 «Вологда — Новая Ладога». Как сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, водитель «Лады» 15-й модели, включив правый поворотник, сместился вправо на полосу разгона, после чего, не включив левый поворотник и не убедившись в безопасности маневра, пошел на разворот перед попутным грузовиком Renault.

Первоначально сообщалось, что в аварии погибла пассажирка «Лады», а водитель и еще трое пассажиров пострадали. По уточненным данным, скончались два человека и четыре получили травмы.

Около трех часов дня на трассе «Скандинавия», на пересечении с дорогой 41А-025 (Рощино — Запорожское) в районе Первомайского, «легковушка разбилась вдребезги, улетев с дороги в кювет», сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург». По данным ГИБДД, авария произошла примерно в 15:20 на 70-м километре автодороги. 70-летний мужчина на автомобиле Renault Laguna по невыясненным обстоятельствам съехал в левый кювет.

В результате аварии пенсионер получил тяжелые травмы.

Скриншот из видео портала «Мегаполис»
Скриншот из видео портала «Мегаполис»

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний