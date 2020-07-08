В тяжелой аварии в Бокситогорском районе Ленобласти, по уточненным данным, погиб не один человек, а двое. А несколько часов спустя на федеральной трассе в Выборгском районе области в ДТП серьезно пострадал пожилой водитель.



Смертельная авария произошла около полудня 8 июля на трассе А-114 «Вологда — Новая Ладога». Как сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, водитель «Лады» 15-й модели, включив правый поворотник, сместился вправо на полосу разгона, после чего, не включив левый поворотник и не убедившись в безопасности маневра, пошел на разворот перед попутным грузовиком Renault.