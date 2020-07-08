На Стародеревенской тушат квартирный пожар и эвакуируют соседей
Квартира в девятиэтажном доме загорелась в Приморском районе Петербурга вечером 8 июля. Из огня успели спасти двоих.
О пожаре на Стародеревенской улице, 30, в соцсетях сообщили очевидцы. Как уточнили «Фонтанке» в ГУ МЧС по Петербургу, сигнал о возгорании поступил на пульт дежурного за десять минут до шести часов вечера.
Горит трёхкомнатная квартира на четвёртом этаже. Площадь, на которую распространилось пламя, устанавливается. Внутри оставались два человека, их успели эвакуировать. Обоих передали медикам скорой помощи, по предварительной информации, вечер они проводили в компании алкоголя.
Сотрудники МЧС продолжают тушить квартиру и выводить ближайших соседей.
«Мегаполис» | Санкт-Петербург | Питер / Telegram