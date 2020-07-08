Госдума в первом чтении приняла законопроект, усиливающий контроль за инвестициями иностранцев в стратегические компании

Как сказано в пояснительной записке, по действующим законам доля иностранного инвестора в организации устанавливается не через количество акций в его собственности, а в зависимости от его права распоряжаться голосами, приходящимися на эти акции.

Государственная дума 8 июля одобрила в первом чтении проект федерального закона, который ужесточает контроль за сделками иностранцев с активами российских стратегических компаний. Инициатором законопроекта выступило правительство РФ, а его разработкой занималась Федеральная антимонопольная служба.

Поэтому зарубежный инвестор, обладающий, например, 30% акций, может передать во временный залог 20% своих ценных бумаг вместе с правом распоряжаться голосами. Тогда он сам будет иметь право распоряжаться только 10% акций, а следовательно, может купить еще до 40% ценных бумаг компании и фактически нарастить свою долю уже до 70%.

По мнению авторов законопроекта, это может негативно сказаться на экономической безопасности страны. Поэтому они предлагают, чтобы в качестве доли учитывались и те акции стратегического предприятия, которые иностранный владелец передал другому залогодателю.

Это даст основания для дополнительных проверок сделок с иностранными инвестициями в системообразующие компании Правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в РФ. При этом изменения коснутся только тех сделок, которые будут совершаться после вступления закона в силу.