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08.07.2020 18:07
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На высоких скоростях. Исследователи оценили качество мобильного интернета российских операторов в первом полугодии

Международная компания Ookla подвела итоги независимого исследования качества мобильного интернета, который предоставляют операторы связи в России. Лидером по скорости в первом полугодии признан «МегаФон».

Исследование Ookla основано на замерах скорости интернета, которые проводят абоненты в приложении Speedtest® на своих мобильных устройствах по всей территории России. Для составления рейтинга 2020 года было проанализировано более 2,9 миллиона замеров в сетях всех операторов с января по июнь.

По результатам исследования «МегаФон» занял первое место по России со средней скоростью скачивания 32,79 Мбит/с и скоростью загрузки данных 13,22 Мбит/с. На втором месте МТС с показателями 20,54 Мбит/с и 8,55 Мбит/с соответственно, на третьем — «Билайн» (18,68 Мбит/с и 10,58 Мбит/с), на четвертом — Тele2 (17,3 Мбит/с и 8,79 Мбит/с).

В Петербурге рейтинг выглядит несколько иначе. По скорости скачивания лидирует «МегаФон», за ним идет «Билайн», потом Tele2 и МТС, по скорости загрузки данных на первом месте также «МегаФон», на втором — Tele2, на третьем — «Билайн», замыкает четверку лидеров МТС.

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