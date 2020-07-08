АТОР: Туроператоры и авиакомпании РФ только через год вернут деньги клиентам за несостоявшийся из-за COVID-19 отдых

«Сначала вам предложат [тур] на то же направление, в тот же город и в похожие, если можно так сказать, даты. Май на декабрь [поменять] не предложат, предложат май, но май следующего года, например, либо сентябрь. Если вы отказываетесь, говорите, что вас это не устраивает, то дальше вы обговариваете с авиакомпанией в пределах этой суммы, что они могут предложить в качестве альтернативы. Если вас не устраивает ничего из того, что они предложат, то дальше вам должны вернуть деньги. Это произойдёт по истечении почти года», - рассказала 8 июля директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе в комментарии радиостанции «Говорит Москва».

По ее словам, клиент все еще может отказаться и потребовать деньги за отменённую поездку, хотя постановление правительства дает компаниям право предлагать ему ваучер.

Кабинет министров 7 мая внес в Госдуму законопроект о выдаче ваучеров вместо денег за несостоявшиеся во время пандемии поездки, а уже через два месяца правительство одобрило нововведения. Авиакомпания «Аэрофлот» еще в конце апреля объявила, что будет использовать «ваучер на сумму возврата с премией в виде скидки» в качестве меры компенсации. Роспотребнадзор ранее раскритиковал идею выдавать ваучеры, так как такая система перекладывает на пассажиров все риски бизнеса.

В Ассоциации туроператоров также заявили, что, скорее всего, авиасообщение с популярными для туризма направлениями восстановится осенью, хотя, согласно пессимистичному прогнозу, это произойдет не позже декабря.