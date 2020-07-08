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08.07.2020 18:12
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Мотоцикл в ДТП на Марата вскрыл дверь «Соляриса», как консервную банку

Полет через капот автомобиля в центре Петербурга отправил байкера в больницу, но без тяжелых травм ему удалось обойтись. Подробности об утренней аварии сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти.

По данным ведомства, 8 июля около 11:30 на пересечении улицы Марата и Социалистической улицы 30-летний мужчина на автомобиле Hyundai Solaris совершил столкновение с мотоциклом Honda, которым управлял мужчина 35 лет. В результате ДТП байкер получил травмы средней степени тяжести.

Ранее «Фонтанка» публиковала видеозапись столкновения. Автомобиль поворачивал налево, а мотоциклист ехал слева от него по трамвайным путям. От удара байкера перекинуло через машину. На фото с места ДТП видно, что мотоцикл буквально вспорол «Солярису» водительскую дверь.

Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

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Комментарии (1)

zavval
Не удивляет "вскрытая" дверь - на солярисе все железо чуть толще фольги.)
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