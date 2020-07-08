Писать/читать небезопасно. Редакция военных СМИ Mil.Press начала забастовку в поддержку подозреваемого в госизмене Сафронова

Объединённая редакция военных СМИ Mil.Press временно приостановила свою деятельность в знак солидарности с бывшим журналистом и советником главы «Роскосмоса» Иваном Сафроновым. Информация о 24-часовой паузе в работе 8 июля опубликована на сайтах FLOT.com, FlotProm.ru и «Военное.РФ», которые входят в Mil.Press. «В знак возражения против ареста военно-промышленного журналиста, а ныне советника главы «Роскосмоса» Ивана Сафронова», — говорится в предупреждении. В редакции ставят под сомнение версию ФСБ, которая полагает, что Сафронова могли завербовать ещё в 2012 году. Являясь «агентом иностранной разведки», он бы не смог пройти спецпроверки и войти в кремлёвский пул корреспондентов, уверены журналисты.

«Этот факт указывает скорее на претензии к профессиональной деятельности, чем на пособничество вероятному противнику», — отмечают в Mil.Press и рассказывают, как на самом деле хранят секреты носители гостайны. Например, отыскать закрытую информацию можно в тендерах, где в недостаточно обезличенной документации по описаниям можно идентифицировать военные изделия, производителей и их технические характеристики. Авторы уверены, что спецслужбы могут получить практически любые сведения, «не вставая с удобного кресла» и без посредников в лице журналистов, которые ориентируются только на открытую информацию. «Редакции вынуждены заниматься самоцензурой, работая даже с общедоступными данными, такими, как закупочная документация и решения арбитражных дел по ГОЗ. В условиях неизвестных для военных журналистов «правил игры» единственным правилом становится задаваемый самим себе вопрос: "Повлияет ли положительно на обороноспособность России опубликованная информация?"» — говорится в заявлении Mil.Press.