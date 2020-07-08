Бумага пришла. Медиков психиатрической больницы Святого Николая Чудотворца отпустили домой

Медиков психиатрической больницы Святого Николая Чудотворца, которые с 16 июня находились на вынужденном карантине на рабочих местах, отпустили домой. Об этом «Фонтанке» 8 июля сообщил и. о. главного врача больницы Андрей Лесков.



«Бумага от Роспотребнадзора нами получена и доведена до сотрудников», — сообщил он. Напомним, как ранее рассказывала «Фонтанка», более 200 медиков оказались заперты в психиатрической больнице более чем на три недели одной-единственной фразой в постановлении Роспотребнадзора об обсервации в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции. В документе говорилось, что «неисполнение предписания влечет применение мер административного воздействия в порядке судебного производства по части 2 статьи 6.3 КОаП РФ и уголовную ответственность по статье 236 УК РФ».

